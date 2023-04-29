Севастополь, 29 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В Севастополе пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. Об этом 29 апреля написал в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.

Глава региона уточнил, что специалисты Роспотребнадзора проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в микрорайоне Казачья Бухта.

«Наши пожарные — герои. Действуют быстро и слаженно», — написал он, добавив, что пожар является очень сложным — ему присвоен 4 ранг.

Развожаев уточнил, что работы по ликвидации возгорания ещё на много часов, никто из людей не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе не будут эвакуировать жителей из района, где горит нефтебаза. В Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м.

Отмечается, что гражданским объектам ничего не угрожает, поскольку данная территория порта находится в отдалении от них. На месте работают 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда.