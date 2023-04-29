Севастополь, 29 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объём топлива в горящем резервуаре достаточно большой, на локализацию возгорания требуется время.

Pixabay.com Пожар

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Развожаев сам возглавил оперативный штаб. Удалось выяснить, что никто из людей не пострадал. Гражданским объектам угрозы нет. Морской пассажирский транспорт продолжает работать.

«Ситуация под контролем пожарных и всех оперативных служб. На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев задействованы, ожидается прибытие пожарного поезда. 4-й уровень пожара — самый сложный из всех возможных», — сообщил Развозжаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Севастополе в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника.