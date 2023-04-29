В США предупредили Киев о последствиях попытки удара по Москве
Вашингтон, 29 апреля 2023, 04:51 — REGNUM Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что в случае нападения на Москву Киеву грозил бы крах. Своё мнение офицер высказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Риттер на вопрос о последствиях удара Киева по Москве ответил, что «мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнётся настоящая война и вы все умрёте».
При этом, по словам разведчика, президент «Зеленский погиб бы в течение пары недель».
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине останутся ни с чем после того, как американцы в очередной раз убегут от схватки и выключат телевизор, заявил Скотт Риттер.
Американцы просто возвращаются в свою крепость, а те люди, которые всё поставили на кон, поверив в обещания США быть рядом и сражаться до конца, остаются сами по себе.