Вашингтон, 29 апреля, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что в случае нападения на Москву Киеву грозил бы крах. Своё мнение офицер высказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Риттер на вопрос о последствиях удара Киева по Москве ответил, что «мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнётся настоящая война и вы все умрёте».

При этом, по словам разведчика, президент «Зеленский погиб бы в течение пары недель».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине останутся ни с чем после того, как американцы в очередной раз убегут от схватки и выключат телевизор, заявил Скотт Риттер.

Американцы просто возвращаются в свою крепость, а те люди, которые всё поставили на кон, поверив в обещания США быть рядом и сражаться до конца, остаются сами по себе.