Пленный военнослужащий: на кременском направлении ВСУ минируют пути отхода своим солдатам

Москва, , 03:56 — REGNUM На кременском участке фронта в Донбассе ВСУ минируют пути возможного отхода своим же солдатам. Об этом рассказал журналистам пленный военнослужащий 100-й бригады теробороны киевской армии Владимир Киндюк.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Солдат признался, что выбора у украинских бойцов нет — либо идти на позиции, либо их убьют свои же.

«Силой загоняют на позиции и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, в случае чего будут стрелять», — рассказал пленный Киндюк.

Как сообщало ИА REGNUM, командование киевской армией отдало приказ экономить патроны на кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал Владимир Киндюк.