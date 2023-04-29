Разведчик Риттер: американцы безнаказанно уйдут с Украины, выключив телевизор

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM На Украине останутся ни с чем после того, как американцы в очередной раз убегут от схватки и выключат телевизор, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американские солдаты в Афганистане U.S. Army

Военный напомнил о бегстве США из Афганистана и Вьетнама, где американская политика закончилась позором, Вашингтону даже за это платить не пришлось.

«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — сказал Риттер.

По его словам, американцы просто возвращаются в свою крепость, а те люди, которые всё поставили на кон, поверив США в обещания быть рядом и сражаться до конца, остаются сами по себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-разведчик США Риттер назвал президента РФ Владимира Путина величайшим человеком столетия. Он считает, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.