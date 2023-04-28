Киев, 29 апреля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский разрешил военным занимать руководящие посты в администрациях Днепропетровской области и подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации». Об этом он подписал соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Действие документа распространяется на период военного положения.

Военные смогут занимать высшие гражданские должности в Днепропетровской областной государственной администрации: главы, первого заместителя главы и одного из заместителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации уничтожен Александр Бондаренко, который был претендентом на пост пресс-секретаря президента Украины.