Москва, 29 апреля, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на передовой. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны киевской армии Владимир Киндюк. Он попал в плен на Кременском участке в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По признанию военнопленного, солдат командование заставляет писать рапорты, чтобы в случае гибели их хоронили на позициях.

«Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — предположил Киндюк.

Украинский солдат добавил, что его семье уже не приходят деньги, несмотря на то, что он находится в плену.

«Я, скорее всего, числюсь на Украине пропавшим без вести», — сказал пленный.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ сдались в плен 21 апреля.