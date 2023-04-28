New York Times: США поставили на Украину датчики для определения радиационных выбросов

Вашингтон, , 23:06 — REGNUM США передали на Украину сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, устанавливать силу и место ядерного взрыва. Об этом говорится в газете New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам специалистов ведомства, власти двух стран договорились о размещении датчиков по всей территории Украины. Для работы с сенсорами ведётся подготовка персонала.

В случае выброса радиации или взрыва ядерного оружия учёные быстро предоставят в США и в центры принятия решений в регионе соответствующую информацию, это позволит принять своевременные меры для защиты общественности, уточнили эксперты.

Установка сенсоров, как считают в США, поможет предотвратить ошибки при установлении ответственного за ядерный взрыв. Если инцидент произойдёт с применением оружия, доставленного транспортом, а не ракетой, установить виновного будет практически невозможно, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство отслеживает возможности обретения Киевом ядерного оружия или создания «грязной» бомбы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поскольку от властей Украины регулярно звучат подобные заявления.