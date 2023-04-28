Будапешт, 28 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Сегодня политический «хор мира» приносится в жертву «солистам войны», великая надежда на послевоенный мир не оправдалась. Об этом папа Римский Франциск заявил 28 апреля в ходе апостольского визита в Будапешт.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Он напомнил, что после Второй мировой войны Европа и ООН воплощали надежду на отсутствие дальнейших конфликтов благодаря выстраиванию тесных связей между народами.

«Кажется, мы должны увидеть, как хор, воспевающий мечту о мире, прискорбным образом приносится в жертву, в то время как солисты войны прокладывают себе дорогу», — сказал Франциск в ходе выступления в резиденции главы Венгрии перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатическим корпусом.

Он добавил, что участники мировой политики не решают проблемы, а скорее разжигают гнев. Они забывают о зрелости, которая была достигнута после ужасов войны, и деградируют до «воинственного инфантилизма».

Понтифик призвал «воссоздать новый дух Европы» с тем, чтобы целое не давило на части, а части хорошо вписывались в целое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский поздравил русский народ и всех православных России с Пасхой. Он заявил, что молится за православных верующих всех национальностей и желает им мира.