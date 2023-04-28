Вашингтон, 28 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Киев не может восполнить потери среди военных ВСУ. Об этом 28 апреля заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Он обратил внимание на то, что у Украины была регулярная армия, которая в самом начале насчитывала порядка 260 тысяч человек.

«Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены», — такое мнение высказал офицер.

Он подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил России прошли подготовку, они оснащены всем необходимым, в то время как украинская армия сейчас в основном состоит из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

Американский офицер обратил внимание на то, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, при этом её президент говорит о планируемом контрнаступлении.

Как передавало ИА REGNUM, США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева. В Белом доме опасаются, что в случае неудачи наступление Украины может привести к критике президента США Джо Байдена как внутри страны, так и за рубежом.

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у «киевской команды комедиантов» нет шансов на успешное контрнаступление. Врио губернатора считает, что ВСУ подгоняет администрация США, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей.