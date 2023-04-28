Киев, 28 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. ВСУ готовы перейти в наступление и ждут решения командования. Об этом 28 апреля заявил министр обороны страны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой», — сказал Резников.

По его словам, ВСУ получили танки «Леопард-2» и «Челленджер», а сама техника частично доставлена.

«В глобальном смысле к наступлению мы готовы», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что наступление ВСУ уже «тихонечко идёт». По её словам, украинская армия уже проводит наступление, которое было анонсировано ранее. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом.

Газета Politico написала, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева. Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей территории ДНР.