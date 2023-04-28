Донецк, 28 апреля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. За сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз. Об этом сообщил бывший глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Под обстрел киевских боевиков попали: Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Донецк, Макеевка, Александровка, Никольское, Владимировка, Степное и Петровское.

Сообщается о гибели мирной жительницы в Пантелеймоновке, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, из них четверо — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога была объявлена ночью 28 апреля на всей территории Украины. Сирены звучали в Киеве, в Винницкой, Киевской и Черкасской областях в дополнение к восьми регионам на юге и востоке страны.