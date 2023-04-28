Москва, 28 апреля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне спецоперации перебежчика из РФ Дмитрия Петрова (позывной Леший). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Установлено, что анархист Петров воевал на стороне ВСУ, предварительно, вместе с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, гражданин США Джон Макинтайр год служил в рядах ВСУ, чтобы перейти на сторону России с документами и разведданными. Мужчина служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь», став, по его словам, частью украинской военной машины.