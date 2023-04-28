Посольство РФ: США намерены использовать региональный форум для навязывания русофобии

Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Российская дипмиссия в Вашингтоне завила, что власти США намерены использовать региональный форум в Денвере (штат Колорадо) по сотрудничеству между городами для навязывания русофобии латиноамериканским партнёрам. Об этом говорится в распространенном 27 апреля заявлении посольства РФ.

США Matt H. Wade

Дипломаты информируют, что 28 апреля в рамках проходящего в Денвере «Саммита городов Америк», призванного содействовать сотрудничеству между муниципалитетами в Западном полушарии, планируется провести отдельную антироссийскую сессию.

«Далеко не в первый раз становимся свидетелями того, как власти США используют любую возможность для навязывания русофобии латиноамериканским партнёрам», — заключили в посольстве, добавив, что на форум подтянуты градоначальники из якобы «осажденных» населённых пунктов Украины.

«Особенно одиозно выглядит заявленное участие самозваного мэра Мелитополя, который не имеет никаких полномочий в этом российском городе», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты считают, что на форум действительно стоило бы пригласить представителей Донбасса, который подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.

«Без этого все «истории осады» — чистой воды пропаганда, направленная на оправдание преступлений киевского режима», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. Об этом написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.