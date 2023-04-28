Вашингтон, 28 апреля, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Российская дипмиссия в Вашингтоне завила, что власти США намерены использовать региональный форум в Денвере (штат Колорадо) по сотрудничеству между городами для навязывания русофобии латиноамериканским партнёрам. Об этом говорится в распространенном 27 апреля заявлении посольства РФ.

Matt H. Wade США

Дипломаты информируют, что 28 апреля в рамках проходящего в Денвере «Саммита городов Америк», призванного содействовать сотрудничеству между муниципалитетами в Западном полушарии, планируется провести отдельную антироссийскую сессию. В форуме примут участие градоначальники из якобы «осажденных» населённых пунктов Украины, в том числе «самоназванный мэр Мелитополя».

Дипломаты считают, что на мероприятие действительно стоило бы пригласить представителей Донбасса, который подвергается обстрелам ВСУ с 2014 года.

«Без этого все «истории осады» — чистой воды пропаганда, направленная на оправдание преступлений киевского режима», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание американского посла в РФ Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с народом России, несмотря на разлад с российским правительством.