Харьков, Украина, 28 апреля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа уничтожили пункт временной дислокации украинских военных в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

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Удар по цели наносился высокоточными снарядами «Краснополь» при корректировке с беспилотника «Форпост».

До этого пункт дислокации ВСУ обнаружили российские разведчики, а затем они передали координаты артиллеристам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 апреля ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. В результате приостановлено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.