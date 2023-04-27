Москва, 27 апреля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. США готовятся к тому, что рано или поздно им придётся выдержать столкновение с Китаем и поэтому хотят убедиться в 100-процентной лояльности всех своих союзников, в том числе и европейских. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию о том, что спецслужбы США шпионили за закрытой встречей представителей китайской армии с их коллегами из министерства обороны Германии.

Img-s2.onedio.com Прослушка

«Я думаю, что американцы проверяют немцев на лояльность, — предположил Рар. — Хотят иметь полную картину. Они всегда ставили на Германию. Сначала на Западную, но после объединения были очень разочарованы тем, что Берлин фактически против воли Америки искал определённой близости с Россией: строил газопроводы и выступал против американской войны в Ираке. Но в то же время у Америки не было другого союзника в Европе. Англии недостаточно, а Франция стоит, скорее, на проевропейских, нежели трансатлантических позициях. И поэтому, когда наступила эпоха перемен 24 февраля 2022 года, Америка всё поставила на немецкую карту. Сейчас ФРГ является главным союзником США, который будет обеспечивать поставки оружия [Украине] и дисциплинировать остальные европейские страны в деле сдерживания России. Поэтому американцы и следят, чтобы немцы не вышли из этой роли».

Кроме того, он призвал не забывать, что США рассматривают Китай как свой главный вызов и как будущего врага, с которым, как полагают многие американцы, придётся так или иначе повоевать.

«Может быть, не в настоящей войне, но в том или ином столкновении. И Америка к этому готовится и хочет обеспечить себе 100-процентную поддержку союзников. В том числе в Европе, где за это должна отвечать Германия, — сказал Рар. — Поэтому немцев проверяют, чтобы они не начали опять играть в свои независимые игры, а настраивали европейцев на союз с Америкой против Китая. В Германии между тем уже признаются, что «мы не можем разорвать наши экономические связи с Китаем». А французский президент вообще заявляет, что европейцы не должны дать ввергнуть себя в противостояние Америки с Китаем».

Поэтому, по мнению политолога, на Германию оказывается давление и, если бы в США этого захотели, Берлин разорвал бы экономические отношения с Китаем ради сохранения униполярного мира, который очень важен американцам.

«Так как мультиполярный мир совершенно неприемлем», — подытожил Рар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее издания Die Zeit, Tagesschau и телеканал ARD со ссылкой на слитую в интернет сводку американской разведки сообщили, что спецслужбы США прослушивали закрытые переговоры представителей оборонных ведомств ФРГ и КНР в феврале 2022 года. При этом, как отмечается, Берлин официально сообщал в посольство США о переговорах с китайской стороной, что придаёт инциденту и вовсе абсурдный характер.

На прослушке американцев ловят уже не первый раз. Как сообщило в свое время издание Der Spiegel, есть сведения, что телефон бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель спецслужбы США слушали с 2002 года. Причем, что любопытно, телефон Меркель оставался списке наблюдения Агентства национальной безопасности США (АНБ) за несколько недель до того, как тогдашний президент США Барак Обама посетил Германию. Помощь американцам в этом деле оказывали датские спецслужбы, которые предоставляли США доступ на специальную станцию возле Копенгагена, с которой также можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Более того, как стало известно из документов, увидевших свет благодаря деятельности бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, агенты этого ведомства прослушивали телефонные переговоры 35 мировых лидеров, в числе которых была, например, президент Бразилии Дилма Русефф. Читали американские разведчики и переписку президента Эквадора Рафаэля Корреа.

К 2023 году скандалы, связанные с такими инцидентами, не утихли. Например, незадолго до того, как появилась информация о прослушке германо-китайских встреч, представители ООН высказали США обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Организации Объединенных Наций.