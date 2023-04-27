Донецк, 27 апреля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Запад заставит Киев пойти в контрнаступление, но не в начале мая, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий, то его заставят», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что Украина сейчас «управляется извне», речь идёт об очень серьёзном финансировании со стороны США и ряда стран Европы.

Поэтому полученные средства нужно «отрабатывать». Вместе с тем точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие манёвры, добавил врио главы ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата.

Экс-дипломат обратил внимание на то, что наиболее заинтересован в завершении конфликта президент США Джо Байден, который предпочёл бы не говорить о дорогостоящей поддержке Киева на предвыборных дебатах, а праймериз начнутся в США уже в 2024 году.