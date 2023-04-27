Харьков, Украина, 27 апреля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В Харьковской области на границе с Россией зафиксировано прибытие группы иностранных наёмников, сообщил ТАСС 27 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, численность иностранцев составляет около 100 человек.

«Все одеты в единообразную военную форму западного образца, имеют при себе стрелковое оружие натовского образца — М-16. Также у каждого имеется при себе объёмный вещевой рюкзак», — отметил он.

Марочко обратил внимание на то, что в основном боевики общаются на английском языке, среди них есть также большая группа говорящих по-польски.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке (временно оккупированная Украиной территория ДНР). Всего было уничтожено до 60 боевиков. Убитые принимали участие в истязаниях российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, отметили в Минобороны РФ.