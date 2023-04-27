Бывшего начальника УМВД на Камчатке осудили за взятку в 2 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 04:34 — REGNUM Экс-начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселёв признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщила 27 апреля пресс-служба Следственного комитета России.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в июле 2020 года Киселёв в Петропавловске-Камчатском отдал незаконные указания подчинённым вернуть задержанную и подлежащую изъятию рыбопродукцию, которую руководство местного рыбоперерабатывающего предприятия перевозило без необходимых ветеринарных документов.

Он поручил утаить информацию о незаконных действиях от других правоохранительных органов и служб. Позже через выступавших в качестве посредников сотрудников полиции Киселёв получил от предпринимателя взятку в размере 2 млн рублей.

По решению суда, ему запрещено занимать должности, связанные с деятельностью представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет, с лишением специального звания «генерал-майор полиции». На принадлежащее Киселёву имущество наложен арест на сумму более 2 млн рублей.

К уголовной ответственности также привлечены взяткодатель и некоторые посредники-полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, Читайте также: в июле 2022 года признали виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. Ранее он уже был осуждён за аналогичные коррупционные преступления.