Москва, 27 апреля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Популярный певец и рэпер 28-летний Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал на своей странице в соцсети скрин переписки с матерью, где жалуется на слухи о своей помолвке.

Black-star.ru Егор Крид

Певец заверил мать, которая спросила, какой девушке он сделал предложение, что «никакой, идиоты СМИ сами придумали».

«Представляю, сколько людей верят «желтухе», пабликам, газетам, ТВ. Раз даже от своей мамы я получаю такое», — возмутился Крид.

В разное время «завидному холостяку» приписывали бурные романы с певицами, блогерами.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Мария Погребняк раскритиковала Егора Крида за то, как он решил отметить Хэллоуин. Певец опубликовал фото, на котором он был в образе маньяка и гомосексуалиста-каннибала Джеффри Дамера, одетого в тюремную робу.

Актрису Милли Бобби Браун и её возлюбленного Джейка Бонджови, сына музыканта Джона Бон Джови (Бонджови), заметили папарацци в Нью-Йорке.