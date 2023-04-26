Грозный, 27 апреля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В зону проведения специальной военной операции отправился личный состав ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике, сообщил 26 апреля глава региона Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он отметил, что уехавшие на спецоперацию бойцы имеют хороший опыт ведения боевых действий. Некоторые из них уже были задействованы в СВО и проявили себя при освобождении стратегических объектов и населённых пунктов Донбасса.

По словам Кадырова, бойцы обеспечены всем необходимым, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современным вооружением и техникой.

Глава Чечни пожелал бойцам удачи в решении поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Рамзан Кадыров рассказал об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в зону проведения СВО. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов», добавил он.