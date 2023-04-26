Пушкино, Московская область, 26 апреля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Московской области врачи борются за жизнь двухлетнего ребёнка, который выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Rostec.ru Травматический пистолет «Оса»

Отмечается, что пистолет был оставлен без присмотра. Ребёнка экстренно доставили в медучреждение с диагнозом «перелом кости свода черепа». Уточняется, что пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, медики пытаются спасти жизнь малыша.

Сотрудники полиции города Пушкино устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, десятилетний мальчик погиб в Ленинградской области из-за падения на него мешка с зерном. Трагедия произошла 18 марта в Волосовском районе на складе одного из предприятий. Трое мальчиков проникли на склад, где находились мешки с зерном. Один из них проделал в мешке отверстие, зерно высыпалось, и находящийся выше мешок упал на ребёнка.