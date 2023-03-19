Волосово, Ленинградская область, , 18:01 — REGNUM Десятилетний мальчик погиб в Ленинградской области из-за падения на него мешка с зерном. Возбуждено уголовное дело, сообщает 19 марта следственное управление СКР по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла 18 марта в Волосовском районе на складе одного из предприятий. Трое мальчиков проникли на склад, где находились мешки с зерном. Один из них проделал в мешке отверстие, зерно высыпалось, и находящийся выше мешок упал на ребёнка.

На место вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось — он скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратовской области в больнице скончалась десятилетняя девочка, на которую упали футбольные ворота.