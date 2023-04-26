В Петербурге 14-летнего подростка задержали за изнасилование 45-летней женщины

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Полицейские задержали 14-летнего подростка, который ломился в квартиру к 45-летней женщине в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Он вернулся к жертве, которую изнасиловал несколькими днями ранее, сообщило 26 апреля издание Neva. Today.

Насилие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как рассказала женщина, 21 апреля он позвонил ей с телефона мужа и рассказал, что её супруг спит в парке в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестный предложил довести мужчину до дома и попросил женщину назвать адрес.

Вскоре звонивший пришёл к женщине, затолкал её в квартиру и изнасиловал, угрожая расправой и нанося удары по рукам. Хозяйка стала отбиваться от насильника утюгом, но тот схватил на кухне нож и попытался заставить её отдать имеющиеся деньги. Наличности в квартире он не нашёл, после чего покинул квартиру.

Женщина не стала обращаться в полицию, но 25 апреля подросток пришёл снова и попытался попасть в квартиру. Тогда потерпевшая вызвала правоохранителей, которые задержали насильника.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. После допроса его отпустили. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге 45-летнего мужчину задержали за изнасилование 22-летней девушки. По данным следствия, подозреваемый предложил её подвезти, затем отвёз в безлюдное место, связал и насиловал на протяжении нескольких часов. Мужчину поместили под домашний арест, ранее он отбыл срок за убийство.