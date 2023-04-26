Киев, 26 апреля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Уже не секрет, что по всей линии фронта российскими войсками активно применяются фугасные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции — проще говоря, «бомбы с крыльями», сказал ИА REGNUM ветеран боевых действий в составе ВВС России. Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолётов прикрытия, пояснил источник.

(сс) Vitaly V. Kuzmin ФАБ-500М-62 - МАКС-2009.

Так собеседник прокомментировал заявление Алексея Дмитрашковского, начальника объединенного пресс-центра Таврического направления ВСУ. Представитель ВСУ признал, что ВС России изменили тактику применения авиации и дронов с целью поиска и уничтожения украинской ПВО. По словам Дмитрашковского, российские ВКС применяют командную работу — «два самолёта выманивали наши силы ПВО, а третий самолёт наносил удар». Эта тактика отличаются от прежней, «когда летали по одному-двум самолётам в разное время», добавил украинский офицер.

Применение ФАБ-500 позволяет российским самолётам действовать на малых высотах, нанося удары по целям, находящимся на расстоянии до 50-60 км, указал собеседник ИА REGNUM.

«Таким образом, ВКС могут действовать вне зоны поражения украинской ПВО, вызывая её огонь на себя. Далее в дело может включаться самолёт прикрытия, тот самый «третий», о котором говорят ВСУ, который и атакует ПВО противорадиолокационными ракетами», — пояснил источник.

«Бомбы с крыльями» применяются, в частности, для подавления укрепрайонов противника в районе Угледара, Авдеевки и на других участках фронта, отметил собеседник.

«В Киеве признают, что вскорости наши модули планирования и коррекции могут быть адаптированы к тяжёлым бомбам ФАБ-1500Т массой в полторы тонны. Если это так, то возможности по подавлению украинской ПВО ещё более возрастут», — сообщил источник.

На Украине также серьёзно озабочены и изменением тактики применения российских дронов, которые активно применяются для выявления и подавления ПВО. В роли мишени выступают ударные беспилотники «Герань-2», которые вызывают огонь на себя. После этого по зенитным комплексам, которые выпустили все ракеты и демаскировали себя, наносит удар барражирующий боеприпас «Ланцет».

26 апреля командующий объединенными силами ВСУ (отвечающий за координацию родов войск в зоне боевых действий) генерал-лейтенант Сергей Наев также признал: ВСУ не могут сбить российские военные самолёты, так как те наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО. По оценке Наева, работу бомбардировщиков ВКС РФ прикрывают истребители Су-35 и Су-30, чьё бортовое вооружение позволяет обнаруживать и уничтожать украинские самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух».

В этот же день американское издание Military Watch отметило: Украина может остаться без средств ПВО до конца весны. Запасы ракет «земля — воздух» для комплексов ПВО натовского и советского производства у Киева иссякают, а большой надежды на их пополнение нет, указывает Military Watch. Авторы статьи подчеркивает, что ВС России окончательно завладеют инициативой в воздухе, что будет означать серьезную уязвимость ВСУ по всем фронтам.

21 апреля лондонская The Times со ссылкой на обнародованные секретные данные Пентагона сообщила, что Украина может уже в мае потерять контроль над собственным воздушным пространством из-за нехватки ракет и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.