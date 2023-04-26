Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами всех детей с гепатитом С
Москва, 26 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра» готов обеспечить препаратами от хронического вирусного гепатита С всех российских детей, которые в них нуждаются. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе фонда.
В организации продолжают собирать заявки на препараты для детей, проживающих в российских регионах. Ранее фонд включил в перечень закупок зарегистрированные в России препараты глекапревир/пибрентасвир и велпатасвир/софосбувир.
«Все дети с хроническим гепатитом С скоро получат необходимые лекарства для избавления от болезни», — заверили в фонде.
Председатель правления фонда Александр Ткаченко отметил, что сейчас необходимо оперативно направить в фонд заявки. Там их быстро обработают и передадут в Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФКУ) для централизованной закупки препаратов.
Он добавил, что после дополнительных обсуждений удалось свести к минимуму набор необходимых фонду документов. Для закупки препаратов от хронического гепатита С требуется только заключение врачебной комиссии и согласие на обработку и распространение персональных данных.
«ФКУ проведёт централизованную закупку и доставит необходимое количество препаратов в регионы», — пояснил Ткаченко.
Директор по информационным технологиям и кибербезопасности фонда Денис Куликов отметил, что заявочная кампания впервые работает с заявками, принятыми в электронном виде.
Указано также, что в ближайшие дни регионам направят форму для ввода данных о заказе препаратов.
В России примерно 4 тыс. детей с хроническим вирусным гепатитом С. В фонде рассчитывают получить все заявки к 10 мая.
Речь идёт о препаратах, которые способны избавить пациента от вируса. Курс приёма длится от восьми до 12 недель. Эффективность лекарств приближается к 100%.
Как сообщало ИА REGNUM, лекарства по линии фонда «Круг добра» начали получать дети с тяжёлыми заболеваниями, проживающие в новых регионах России.