Москва, 26 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра» готов обеспечить препаратами от хронического вирусного гепатита С всех российских детей, которые в них нуждаются. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе фонда.

Александр Кряжев/РИА Новости Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции

В организации продолжают собирать заявки на препараты для детей, проживающих в российских регионах. Ранее фонд включил в перечень закупок зарегистрированные в России препараты глекапревир/пибрентасвир и велпатасвир/софосбувир.

«Все дети с хроническим гепатитом С скоро получат необходимые лекарства для избавления от болезни», — заверили в фонде.

Председатель правления фонда Александр Ткаченко отметил, что сейчас необходимо оперативно направить в фонд заявки. Там их быстро обработают и передадут в Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФКУ) для централизованной закупки препаратов.

Он добавил, что после дополнительных обсуждений удалось свести к минимуму набор необходимых фонду документов. Для закупки препаратов от хронического гепатита С требуется только заключение врачебной комиссии и согласие на обработку и распространение персональных данных.

«ФКУ проведёт централизованную закупку и доставит необходимое количество препаратов в регионы», — пояснил Ткаченко.

Директор по информационным технологиям и кибербезопасности фонда Денис Куликов отметил, что заявочная кампания впервые работает с заявками, принятыми в электронном виде.

Указано также, что в ближайшие дни регионам направят форму для ввода данных о заказе препаратов.

В России примерно 4 тыс. детей с хроническим вирусным гепатитом С. В фонде рассчитывают получить все заявки к 10 мая.

Речь идёт о препаратах, которые способны избавить пациента от вируса. Курс приёма длится от восьми до 12 недель. Эффективность лекарств приближается к 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарства по линии фонда «Круг добра» начали получать дети с тяжёлыми заболеваниями, проживающие в новых регионах России.