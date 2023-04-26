Пекин, 26 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Экс-посол Китая в России Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по урегулированию кризиса на территории Украины. Об этом 26 апреля заявил заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь на специальном брифинге.

Посольство КНР в России Ли Хуэй

По его словам, делегацию возглавит специальный представитель правительства Китая по делам Евразии.

«Вы можете найти его имя в интернете», — отметил он. Журналисты попросили его пояснить, означает ли это, что делегацию возглавит Ли Хуэй. Юй Цзюнь на это ответил утвердительно.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной стороне, которая вовлечена в конфликт на Украине, руководство страны будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Цинь Ган заявил, что Китай стремится оказать содействие в поисках мирного пути решения данной ситуации.

В Китае был опубликован план по мирному решению украинского конфликта. Документ, включающий 12 пунктов, опубликовал 24 февраля МИД КНР. План адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.