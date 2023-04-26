Киев, 26 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Украинские следователи проверят бывшего президента страны Петра Порошенко на причастность к скандалу с контрабандой сигарет в Румынию, рассказал 26 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский, добавив, что этим занималась подконтрольная Порошенко кондитерская корпорация Roshen.

ИА REGNUM Порошенко

Дубинский в своем Telegram-канале обнародовал ответ СБУ Украины (СБУ) на его заявление о совершении уголовного правонарушения со стороны Порошенко.

По его словам, уголовное дело против экс-президента уже открыто. Досудебное расследование осуществляют следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Украинские СМИ сообщают, что скандал с контрабандой сигарет разразился в марте 2023 года. Румынских пограничников заинтересовала фура, которая по документам должна была направляться в Бухарест с грузом сладостей, а ехала в противоположном направлении.

При досмотре под коробками с конфетами Roshen были обнаружены пачки сигарет без акцизных марок, которые везли из Одессы. По подсчетам пограничников, акцизный сбор, который владельцы товара не уплатили только с этой партии контрабанды, превышал миллион евро.

Это не первое уголовное дело, которое возбуждают против экс-главы Украины. Так, Порошенко уже является фигурантом дела по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» о поставках донбасского угля в 2014–2015 годах,

Печерский районный суд Киева в январе 2022 года в рамках этого дела арестовал квартиры Порошенко, земельные участки, корпоративные права и доли в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках, других учреждениях и предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины якобы предлагал президенту России Владимиру Путину забрать территорию Донбасса. Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявлял председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.