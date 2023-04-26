Анкара, 26 апреля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что, борясь с терроризмом, государство на самом деле ведёт борьбу с США. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на Ulusal TV.

EPA/TASS Глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Он напомнил, что Турция борется с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти страны связывают попытку государственного переворота в 2016 году.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — подчеркнул Сойлу.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля Сойлу уже заявлял о том, что США пытаются создать «террористическое государство» рядом с границами Турции. Он также отмечал, что весь мир ненавидит США, они теряют репутацию, а страны Европы стали их пешками. Он добавил, что европейские лидеры постоянно себя дискредитируют, а население Европы стареет.