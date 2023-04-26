Москва, 26 апреля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Он отметил, что нередко граждане России подозревают, что им положены какая-то дополнительная поддержка от государства, как правило, разового характера, которая варьируется в зависимости от региона. К таким пособиям (постоянным и разовым) относятся, к примеру, выплаты на детей.

Гиринский, слова которого приводит агентство «Прайм», уточнил, что некоторые выплаты положены всем по умолчанию (например, при рождении ребёнка), при этом основная часть в рамках адресной поддержки распространяется только на многодетные и/или малообеспеченные семьи. Тогда необходимо собрать сведения и документы.

Он напомнил, что многодетным семьям можно рассчитывать на разовые выплаты к 1 сентября или материальную помощь ко Дню матери. Возможна и помощь несовершеннолетним, которые идут в первый класс (до десяти тысяч рублей).

Гиринский уточнил, что некоторые выплаты требуют постоянного подтверждения статуса.

Он добавил, что граждане пенсионного возраста, помимо ежемесячных пенсий, также вправе рассчитывать на разовые выплаты. Так, при достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более может быть назначена выплата в размере от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. А если при выходе на пенсию у гражданина России на иждивении находятся малолетние дети, то возникает право на дополнительные ежемесячные выплаты уже на них.

В зависимости от субъекта РФ могут быть назначены выплаты пенсионеру ко дню рождения, если это юбилейная дата, пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 апреля в России на 3,3% повысили социальные пенсии. По словам председателя Государственной думы России Вячеслава Володина («Единая Россия»), изменения коснутся около четырёх миллионов пенсионеров.