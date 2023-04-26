Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 26 апреля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. В селе Баляга Петровск-Забайкальского района, где из-за пожара пострадали восемь домов и мебельный комбинат, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Николай Горюнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В границах села введён режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия по её ликвидации, с утра специалисты работают по определению ущерба», — отметили власти Забайкальского края.

По данным МЧС, пожар начался на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Из-за сильного ветра огненная стихия перекинулась на жилые дома, позже загорелся лес.

Спасатели локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Telegram-канале правительства Забайкалья со ссылкой на заявление губернатора Александра Осипова говорится, что пострадавшие при пожаре получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Таковыми числятся 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области второй день ликвидируют пожар в посёлке Сосьва. С 25 апреля работы не прекращаются ни на минуту, заявили в региональном управлении МЧС России.