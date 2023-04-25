Киев, , 18:05 — REGNUM Мэр украинского Тростянца Юрий Бова подрался с мэром Ахтырки Павлом Кузьменко, который годом ранее побил депутата Верховной Рады Игоря Молотка. Об этом сообщило 25 апреля украинское издание «Страна».

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кузьменко, конфликт с Бовой произошёл на совещании, где обсуждалось строительство кластерной больницы. Кузьменко заявил коллеге, что Тростянец — не районный центр, и больницу нужно строить в Ахтырке. Но оппонент приводил доводы в пользу своего города.

«Он очень агрессивно отреагировал и набросился с меня с кулаками, а потом почему-то споткнулся и упал. Уже потом его от меня оттянул глава райадминистрации, и мы закончили совещание», — добавил Кузьменко.

После совещания Бова «ещё пару раз споткнулся и упал» уже на улице, конфликтующих разняли водители.

«Не так просто меня побить», — сказал мэр Ахтырки.

Кузьменко не намерен обращаться в полицию из-за потасовки с коллегой и полагает, что Бова поступит также.

Весной 2022 года Кузьменко подрался с народным депутатом Верховной Рады от группы «За будущее» Игорем Молотком на одном из блокпостов. Мэр утверждает, что депутат проехал через блокпост без очереди, а после сделанного замечания ударил Кузьменко. Расследование этого инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в ходе политического ток-шоу подрались бывший депутат Рады Олег Барна и представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Соломчук. Они обсуждали рынок земли и перешли на личности. Барна обозвал оппонента «зелёным быдлом» и стал бить. Дерущихся разняли, после чего Соломчук отказался продолжать участие в шоу и вызвал полицию.