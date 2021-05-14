Киев, , 10:14 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Олег Барна набросился на представителя фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука. Инцидент произошёл 13 мая в эфире политического ток-шоу на телеканале «Правда тут».

В ходе обсуждения рынка земли участники шоу перешли на личности и принялись оскорблять друг друга. Барна призвал оппонента «Не вести себя как быдло зелёное», после чего вскочил с места и начал бить депутата Соломчука руками.

После того, как дерущихся разняли, представитель «Слуг народа» отказался продолжать участие в телешоу и вызвал полицию.

Напомним, Барна известен своей выходкой в сессионном зале Верховной рады в 2015 году. Он подошёл к трибуне парламента и просто вынес из-за неё выступавшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Кадры потасовки Барны и Яценюка вошли в рекламный ролик сезона 2020 года Бельгийского Королевского оперного театра «Ла Монне».

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