Киев, 25 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Мэр украинского Тростянца Юрий Бова подрался с мэром Ахтырки Павлом Кузьменко, который годом ранее побил депутата Верховной Рады Игоря Молотка. Об этом сообщило 25 апреля украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По словам Кузьменко, конфликт с Бовой произошёл на совещании, где обсуждалось строительство кластерной больницы. Кузьменко заявил коллеге, что Тростянец — не районный центр, и больницу нужно строить в Ахтырке. Но оппонент приводил доводы в пользу своего города.

«Он очень агрессивно отреагировал и набросился с меня с кулаками, а потом почему-то споткнулся и упал. Уже потом его от меня оттянул глава райадминистрации, и мы закончили совещание», — добавил Кузьменко.

После совещания Бова «ещё пару раз споткнулся и упал» уже на улице, конфликтующих разняли водители.

«Не так просто меня побить», — сказал мэр Ахтырки.

Кузьменко не намерен обращаться в полицию из-за потасовки с коллегой и полагает, что Бова поступит также.

Весной 2022 года Кузьменко подрался с народным депутатом Верховной Рады от группы «За будущее» Игорем Молотком на одном из блокпостов. Мэр утверждает, что депутат проехал через блокпост без очереди, а после сделанного замечания ударил Кузьменко. Расследование этого инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в ходе политического ток-шоу подрались бывший депутат Рады Олег Барна и представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Соломчук. Они обсуждали рынок земли и перешли на личности. Барна обозвал оппонента «зелёным быдлом» и стал бить. Дерущихся разняли, после чего Соломчук отказался продолжать участие в шоу и вызвал полицию.