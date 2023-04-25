Псков, 25 апреля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Псковской области военные и сотрудники полиции поссорились во время поисков солдата, который самовольно покинул расположение воинской части, сообщает 25 апреля Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

Отмечается, что старший лейтенант полиции вместе с двумя ефрейторами проводили опрос сослуживцев пропавшего солдата.

В какой-то момент между ними завязалась перепалка, после чего один из военных выхватил травматический пистолет и выстрелил в сотрудника полиции. Мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Стрелявший заявил следователям, что выстрелил случайно. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе военнослужащего Черноморского флота приговорили к десяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство сослуживца во время спецоперации. Обвинительный приговор вынес Севастопольский гарнизонный суд.

Подсудимый считал заместителя командира взвода — командира отделения «виновным в пропаже без вести брата» и решил наказать его «за ранее высказанный отказ» перевести родственника к нему в отделение, выстрелив в него.