В Севастополе выстрелившего в командира военного приговорили к десяти годам колонии

Севастополь, , 12:37 — REGNUM В Севастополе военнослужащего Черноморского флота приговорили к десяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство сослуживца во время спецоперации. Обвинительный приговор вынес Севастопольский гарнизонный суд. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Как следует из материалов суда, подсудимый считал заместителя командира взвода — командира отделения «виновным в пропаже без вести брата» и решил наказать его «за ранее высказанный отказ» перевести родственника к нему в отделение, выстрелив в него. Командир получил тяжкий вред здоровью, но его удалось спасти.

По данным «Коммерсанта», речь идёт об уроженце Ингушетии сержанте Исмаиле Дзангиеве. В суде заявили, что он признал свою вину частично, при этом защита настаивала, что мужчина был в состоянии аффекта и не отдавал отчёта в своих действиях.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком десять лет. Отбывать наказание сержант будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Дзангиев обязан выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

В суде добавили, что приговор пока не вступил в законную силу, защита может его обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело, произошёл около года назад в Мариуполе (Донецкая Народна Республика) во время специальной военной операции. По информации следствия, военнослужащий выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот ответственен за гибель подчинённого в бою. Раненный сержантом сослуживец выжил благодаря действиям врачей.

Адвокаты обвиняемого настаивали на том, что их подзащитный совершил этот поступок из-за психического расстройства, вызванного потерей брата, и якобы не осознавал последствия своих действий. При этом по результатам судебно-психиатрической экспертизы эту версию не подтвердили.