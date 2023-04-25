Москва, 25 апреля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков дал оценку ситуации, которая сложилась на Корейском полуострове. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Дипломат заявил о рисках ядерной эскалации на Корейском полуострове. Ермаков акцентировал, что Россия не согласна «с попытками выставить виновным за нагнетание такой напряженности именно Пхеньян». Такая позиция не отвечает реальности, поскольку США обладают определяющей ролью в КНДР и устраивают там провокации.

Эксперт считает, что Белый дом «зациклился на методах давления и принуждения», а Россия стремится к созданию благоприятных условий для продолжения диалога о выстраивании взаимоприемлемых схем обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, территории Дальнего Востока России могут оказаться под угрозой, если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля. Об этом 21 апреля заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

Здесь тлеет многолетний очаг напряженности. В последнее время ситуация там обостряется на фоне жесткого санкционного давления стран Запада, а также провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР. В ответ на это Северная Корея предпринимает действия по укреплению ракетно-ядерного потенциала.