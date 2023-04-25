Вашингтон, 25 апреля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Суданские вооружённые силы и Силы быстрого реагирования (СБР) договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который действует с полуночи 24 апреля и продлится 72 часа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

ИА REGNUM Судан

В США призвали конфликтующие стороны соблюдать достигнутое соглашение. В целях мониторинга ситуации Вашингтон планирует координировать усилия с региональными и международными партнёрами, представителями гражданских институтов Судана и другими заинтересованными сторонами.

Стороны конфликта заявили о готовности к сотрудничеству и созданию условий для безопасной эвакуации иностранных граждан и дипмиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между Вооружёнными силами Судана и СБР начался 15 апреля в результате возникших между их лидерами разногласий. На фоне боестолкновений в Судане практически полностью стал недоступен выход в Интернет.