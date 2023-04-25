Подоляк: статья о планах удара по Москве создаёт у Запада мнение об инфантильной Украине

Москва, , 01:19 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях написал, что статья The Washington Post о планах Киева по нанесению ударов по России в годовщину начала СВО является «странной медиасенсацией».

СВО Минобороны России

По мнению Подоляка, такие статьи формируют на Западе общественное мнение об Украине как об импульсивной и инфантильной стране, а вот с какой целью «и сознательно или бессознательно это делается — другой вопрос».

По информации СМИ, Киев в феврале разрабатывал планы нападения на Москву, но потом «что-то пошло не так».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-разведчика морской пехоты США Скотта Риттера рассмешило предположение об использовании Аляски для нападения на Россию.