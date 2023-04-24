Мариуполь, ДНР, 24 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Мариуполе задержали трёх подростков, напавших на пожилого человека за пророссийскую позицию. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике задержали троих жителей Мариуполя 2006–2007 годов рождения, которые в общественном месте спровоцировали конфликтную ситуацию с прохожим на почве политической ненависти», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

По данным полиции, подростки «ставили под сомнение территориальную целостность Российской Федерации». Один из несовершеннолетних, подстрекаемый друзьями, напал на пенсионера, пока другие снимали происходящее на видео.

Во время проверки сотрудники МВД нашли фотографию, на которой двое из задержанных запечатлены с флагом 109-го отдельного горного штурмового батальона ВСУ в руках.

Против подростков могут возбудить уголовное дело о хулиганстве по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти. Пока проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители города Запорожья, подконтрольного ВСУ, недовольны режимом президента Украины Владимира Зеленского, назревает бунт. По его словам, украинский лидер и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. Жители города негативно относятся и к словам, и к действиям главы государства, они ждут скорейшего освобождения.