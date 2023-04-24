Москва, 24 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В современных условиях просветительская деятельность, которая приобрела особенно важную роль в развитии общества в XX веке, не утратила своей актуальности. Об этом 24 апреля в Пятигорске в ходе встречи с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание» заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, председатель координационного совета общества «Знание» Любовь Глебова.

Пресс-служба общества «Знание» Выступление Любови Глебовой на марафоне «Знание. Первые»

Она напомнила, что просвещение является инструментом, позволяющим человеку выйти из «состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». И неслучайно в СССР практически сразу после окончания Великой Отечественной войны началось восстановление системы просветительских организаций, ключевым элементом которой стало именно общество «Знание», подчеркнула сенатор.

Глебова привела слова президента России Владимира Путина о том, что задача системы просвещения — дать каждому тот объём гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа.

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Сенатор добавила, что «на умы людей сейчас оказываются все виды воздействия, льются все виды информации», потому очень важно быть готовыми правильно воспринимать информацию, «отделять информационный шум от реально ценного знания».

«И роль государства здесь — создать условия для того, чтобы это стало возможным», ― указала Глебова.

Она напомнила, что почти три года назад были приняты поправки в Конституцию, в частности, впервые за историю России были сформированы требования к работе с развивающейся личностью.

Пресс-служба общества «Знание» Выступление Любови Глебовой на марафоне «Знание. Первые»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В своём выступлении он отметил, что нынешнее время для России — время вызовов, но также и время возможностей для каждого её гражданина.

Марафон «Знание. Первые» одновременно проходит во всех пяти студиях марафона — в центральном Манеже в Москве, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Мероприятие продлится три дня ― с 24 по 26 апреля. Программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. В качестве лекторов в ходе марафона выступят профессионалы из самых разных сфер. Они покажут участникам возможности для самореализации в России, дадут ориентиры и варианты действий, чтобы молодые люди могли стать авторами своего будущего и будущего России.