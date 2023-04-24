Афины , 24 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина пытался оставить подозрительный пакет около посольства России в Афинах. Об этом 24 апреля сообщил греческий телеканал ERT-1.

mid.ru Посольство России в Греци.

По его информации, неизвестный пожилой мужчина пытался пройти на территорию посольства России в афинском районе Психико, чтобы оставить пакет. После того как его не пустили, он бросил конверт и пытался сесть в такси, но стражи порядка задержали его.

Отмечается, что на место была вызвана группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передавало ИА REGNUM, в Оттаве неизвестный злоумышленник облил ограждение посольства России красной краской. На место происшествия сотрудники посольства вызвали полицию. Посольство обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника, правоохранителям были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана официальная нота с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.