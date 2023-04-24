Москва, 24 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров скончался в возрасте 77 лет. Об этом 24 апреля сообщается в Telegram-канале Государственного Кремлёвского дворца.

ОТР — Общественное телевидение России Андрей Петров.

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», — говорится в некрологе.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что Петров ушёл из жизни 23 апреля.

Андрей Петров основал «Кремлёвский балет» в 1990 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на 99-м году жизни скончался советский композитор, заслуженный деятель искусств Алексей Муравлёв. Он умер утром 22 апреля в своей квартире, расположенной в Газетном переулке в Москве.