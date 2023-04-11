Министр обороны Украины Резников: план по мобилизации ещё не выполнен

Киев, , 11:02 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в стране ещё не завершена, поскольку не выполнен план. Об этом 11 апреля сообщает украинское издание «РБК-Украина».

Мобилизация на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, план по мобилизации, который был принят ещё в феврале 2022 года, с учётом сегодняшней ситуации не завершён и не превышен. Он уточнил, что у Киева нет необходимости объявлять новую мобилизацию, поскольку не выполнен до конца ещё план февраля прошлого года. Резников отметил, что Генштаб Украины справляется с компенсацией потерь «в спокойном, постепенном темпе», и ВСУ не испытывают нехватки живой силы.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным американской газеты Washington Post, агрессия, с которой на Украине призывают мужчин прибыть в военкоматы, сеет панику среди лиц, которые чувствуют, что не готовы или не хотят служить. Издание отмечает, что Киеву нужно больше солдат и как можно быстрее, при этом на Украине не раскрывают информацию о своих потерях, но полевые командиры говорят о больших потерях ВСУ.

По словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, в ряды ВСУ мобилизовано порядка одного миллиона человек. Пристайко отметил, что политика Украины с самого начала СВО предусматривала замалчивание потерь ВСУ.

По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, попытка выхода Вооружённых сил Украины к Азовскому морю в ходе весеннего контрнаступления может привести к стратегическому поражению украинской армии.