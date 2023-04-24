Луганск, 24 апреля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Безвозвратные потери ВСУ за минувшие семь дней в зоне проведения спецоперации превысили 4 тыс. человек, при этом власти Украины официально признают лишь 10% от этого числа. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими», — приводит ТАСС его слова.

Офицер добавил, что несмотря на угрозу уголовного преследования, родственники погибших военнослужащих ВСУ вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ДНР и ЛНР для получения объективных сведений.

Как передавало ИА REGNUM, боец 110-й бригады территориальной обороны ВСУ рассказал местным СМИ, что украинское командование гонит солдат на убой. По его словам, командиры также запрещают выносить тела погибших с поля боя. И объявляют пропавшими без вести, чтобы получать за них зарплаты, премии и денежное довольствие, добавил боец 110-й бригады теробороны.