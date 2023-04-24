Луганск, 24 апреля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении, сообщил 24 апреля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Понтонная переправа через реку Северский Донец

«В районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, имеющие разную вместительность переправы предназначаются как для техники, так и для пехоты. Кроме того, в районе переправ выставлены посты с охраной, уточнил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины предпринимают попытки усилить свою противовоздушную оборону на донецком направлении, чтобы в полном объёме защитить воздушное пространство, ранее заявлял Марочко.