Киев, 24 апреля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) раскрыл правду о том, как в действительности обстоят дела в зоне специальной военной операции. Отрывок видеоинтервью опубликовал Telegram-канал «Военкоры «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боец 110-й бригады территориальной обороны ВСУ рассказал местным СМИ, что украинское командование гонит солдат на убой.

«Командиры посылают на смерть! Наши хлопцы гибнут просто так», ― заявил боец.

По его словам, командиры также запрещают выносить тела погибших с поля боя. Их объявляют пропавшими без вести, чтобы получать за них зарплаты, премии и денежное довольствие, добавил боец 110-й бригады теробороны.

«Верьте, это чистая правда», ― сказал украинский солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корреспондент немецкого издания Spiegel Экхард Кляйн заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли множество солдат убитыми и ранеными в попытках удержать Артёмовск. На этом участке фронта в Донецкой Народной Республике украинская армия регулярно терпит неудачи.

Днём ранее. 23 апреля, потери ВСУ только на двух направлениях в зоне проведения спецоперации превысили 165 человек. Так, Вооружённые силы России за сутки уничтожили до 95 украинских военных на купянском направлении, свыше 70 военных ― на краснолиманском.

Также в Запорожской области, особенно в последнее время, участились случаи, когда солдаты ВСУ массово переходят на сторону российской армии. Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.