ВСУ потеряли свыше 165 бойцов на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 13:35 — REGNUM Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 95 украинских военных на купянском направлении, сообщил в ходе брифинга 23 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, за минувшие сутки на краснолиманском направлении потери противника составили свыше 70 военных. Российские войска на этом направлении уничтожили боевую бронированную машину, два пикапа, гаубицу Д-30, а также САУ «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 23 апреля, что подразделения ВС России за прошедшие сутки успешно пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и одной — в Запорожской области. Из сводки также следует, что российские военные уничтожили в районе Харькова цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж».